أعراض تشير للتوتر المزمن.. هل يمكن علاجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو-

قد تبدو رعشة العينين وآلام المعدة والتقرحات المزمنة، أعراض مرضية عادية، لكنها علامات واضحة على ظهور وتمادي التوتر المزمن عند الإنسان، فهل تنتابك هذه الأعراض.

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