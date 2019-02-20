أعراض تشير للتوتر المزمن.. هل يمكن علاجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو-
قد تبدو رعشة العينين وآلام المعدة والتقرحات المزمنة، أعراض مرضية عادية، لكنها علامات واضحة على ظهور وتمادي التوتر المزمن عند الإنسان، فهل تنتابك هذه الأعراض.
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