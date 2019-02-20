دراسة تحذر من "الشواء" في الأماكن المغلقة.. يسبب التسمم

حذرت دراسة ألمانية من الشواء في الغرف المغلقة لتجنب خطر التسمم بغاز أول أكسيد الكربون.

وبحسب ما ذكره موقع "Authority Nutrition"، وأشارت المبادرة إلى أن غاز أول أكسيد الكربون، هو غاز عديم اللون، والرائحة، والطعم، ولايحس به البشر، لذا يطلق عليه اسم "القاتل الصامت".

ونصحت الدراسة باستخدام الشوايات العاملة بالفحم أو حتى بالغاز في الأماكن المفتوحة، وحتى بعد الاستخدام، يجب ترك الشواية في الداخل.

ولا ينبعث هذا الغاز فقط من الشوايات، لكن قد ينتج أيضاً عن المدفأة، وسخانات الغاز المعيبة، والمدفآت المفتوحة، وموقد الغاز، وقد يؤدي استنشاقه بتركيز عال إلى الوفاة.

ولمزيد من الحماية في الأماكن المغلقة يمكن الاستعانة بجهاز الكشف عن أول أكسيد الكربون، وجهاز كشف الدخان، مع مراعاة تركيبه في مستوى ارتفاع الرأس، ويساعد هذا الجهاز من الحماية من حدوث التسمم.

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