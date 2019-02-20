بالفيديو| ميرهان حسين عن فترة حبسها: "عرفت إن الدنيا غدارة"

تحدثت الفنانة ميرهان حسين عن فترة حبسها في الظهور الإعلامي الأول لها بعد حبسها لمدة 15 يوما، في القضية المعروفة بـ"كمين الهرم"، وقالت إنها تجربة صعبة لكن الله يسر أمورها ومرت فترة سجنها بسلام.

وأوضحت "ميرهان"، خلال حوارها مع برنامج "MBC Trending"، أنها بعد صدور الحكم ضدها قررت تسليم نفسها للشرطة لقضاء عقوبتها في السجن حتى تنتهي تلك الأزمة التي أثرت عليها طوال الفترة الماضية، لتعاود الاهتمام بحياتها الشخصية والعملية.

وأشارت "ميرهان" إلى أنها تفاجأت بشهرتها بين السجينات، مؤكدة أن جميعهم كانوا يحبونها بشدة، وقالت: "حسيت إن ربنا بعتني أهون عليهم كنت حاساهم بيبصوا لي وهما مبسوطين".

وألمحت إلى أنها التقت في السجن بسيدات مظلومات وغيرهن مجرمات، وسمعت قصصهن، وهو ما أشعرها بقيمة النعم المحيطة بها وما تمتلكه، وأن "الدنيا غدارة" وتتبدل من حال إلى حال في وقت قصير بحسب قولها.

وكشفت "ميرهان" أنها تفكر في كتابة قصص مستوحاة من الفترة التي قضتها في السجن رغم قصر مدتها، بالإضافة إلى تقديم دور سجينة خلال الأعوام المقبلة.

وبدأت ميرهان حسين تصوير مشاهدها في مسلسل "علامة استفهام"، المقرر عرضه في رمضان 2019، ويشاركها بطولته محمد رجب ومحمود البزاوي، وهيثم أحمد زكي ومي سليم، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

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