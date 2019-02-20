بالفيديو| ريم البارودي تطل بفستان زفاف مع ياسمين الخطيب

نشرت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، مواد مصورة تجمعها بالفنانة ريم البارودي، في كواليس عرض أزياء سامو هجرس، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأطلت "البارودي" بفستان زفاف، والذي تميز بأنه فضفاض ولامع، ومزود بـ"طرحة" طويلة، تتجاوز المتر.
واستقبلت "الخطيب" الفنانة بالتهاني والزغايد، مرفقة تعليقا على مقطع الفيديو، المتضمن لذلك المشهد عبر "إنستجرام": "أحلى عروسة يا ريكا".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات، خلال الساعات الماضية.
يذكر أن ريم البارودي انفصلت عن الفنان أحمد سعد، منذ أكثر من عام، وبعدها تزوج من الفنانة سمية الخشاب في حفل عائلي.
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