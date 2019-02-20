مجموعة أوسمان لخريف 2019.. حكاية خرافيّة بطابع رومانسيّ داكن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّم أوسمان يوسفزادا، مجموعة أزياء خريف 2019، ضمن أسبوع الموضة اللندنيّ، في منزله الجديد. هذه المرّة، ركّز المصمّم على قوته، ومهارته في صنع القطع المسائية الفاخرة، ليحكي لنا حكاية خرافية، بطابع رومانسيّ داكن.

وقام المصمّم، بتجميع الأقمشة والأنسجة، والخامات مع المراجع الثقافية، ليبتكر وليمة بصرية حقيقية، حيث شملتْ المجموعة، ملابس تحتية ضيّقة، بظلال ألوان البشرة، التي جاءت مزينة بأنماط ووشوم مفعمة بالحيوية، ظهرتْ تحت أثواب الأورغانزا المطوية، وفساتين التول، وسترات جلدية ذات حوافّ مزيّنة بالكشاكش، التي تمّ تنسيقها مع طرحات دراماتيكية مطرّزة بالأزهار، في حين تمّ تزيين البدلات الأنيقة الحريرية بالكشاكش، على مستوى الأكمام والياقة.

وقام يوسفزادا، بترقية نسبة الدراما في قطع الأزياء المسائية، إذْ قدّم فستانًا فاخرًا، بلون الفوشيا، مزيّنًا بالرّيش، إلى جانب فساتين القميص اللّامعة بظلال ميتاليكية، وبلوزة سوداء، مزيّنة بأهداب الترتر الضّخمة.

وقد خلقت فكرة دمج الأقمشة الناعمة والصلبة توترًا مثيرًا للاهتمام، في جميع قطع المجموعة، كما هو الحال بالنسبة للمعطف الأسود المنسوج، الذي تميّز بصورة ظلية هندسية حادّة، مزيّنة بطبقات من التول المتدرّج.

كما جعل المصمّم من أولوياته تجربة التقنيات والتصنيع، فقدّم مجموعة من الفساتين الجلدية النباتية، ومعطفًا بطبعة الكاروهات، حيث تمّ دمج مربّعات من جلد الغزال، والفينيل الأسود، في نسيج خفيف وسلس.

إجمالاً، يمكننا تعريف مجموعة أوسمان لخريف 2019 بالشاملة، حيث ركّز المصمّم من خلالها، على تصميم القطع الفريدة من نوعها، للمرأة الجريئة، والعصرية.