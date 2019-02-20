تعرف على طريقة عمل "طاجن بامية باللحمة الضانى"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- يُعد طاجن البامية باللحمة الضاني من الأكلات المصرية الشرقية الأصيلة التي حافظت على مكانها على موائد الطعام داخل البيوت المصرية، ويقبل عليها الكثير من العرب، وتقدم فى أغلب العزومات وتقدمها العديد من المطاعم المصرية. ويمكن معرفة طريقة عمل "طاجن البامية باللحمة الضانى" بشكل سريع وبسيط خلال الفيديو التالي:

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