بالفيديو| قبل "نجمة مصر الأولى".. مواقف حادة هاجم تامر أمين فيها شيرين

انتقادات حادة طالما وجهها الإعلامي تامر أمين على الهواء، للفنانة شيرين عبدالوهاب خلال الفترة الماضية، بعد عدد من زلات اللسان التي سقطت فيها مؤخرًا، لكن يبدو أن تلك السقطات لم تؤثر على قناعته الداخلية بموهبتها الفنية، وهو ما أكده خلال حلقة الأمس ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، والذي وصفها خلاله بأنها "نجمة مصر الأولى في الغناء ولو كره الكارهون".

ويرصد "هن" أبرز المواقف السابقة التي هاجم خلالها تامر أمين، الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي كالآتي:

ناشد "تامر" نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر بالتدخل لوقف سقطات شيرين المتكررة، في مطلع يناير الماضي، بسبب ما حدث في حفل رأس السنة، إذ علقت شيرين على تحية الجمهور لها، قائلة "أنا خسارة في مصر"، وانتقد ما قالته بشدة مؤكدا أنه لا يصح أن تقول هذا الكلام عن بلدها وسط الجمهور.

وطالب النقابة بتشديد العقوبة الموجهة لها، حتى لو وصل الأمر لمنعها من الغناء في الحفلات والاكتفاء بطرح ألبومات غنائية فقط.

كما روى موقفًا آخر حدث خلال الحفل ذاته، وقال إن إحدى الطاولات كسر زجاجها، وهو أمر عادي أن يحدث، لكن شيرين عقبت على الأمر قائلة: "أهلا بكم أنتم في مصر"، موضحا أنها تقصد أن هذا الأمر طبيعي أن يحدث في مصر، وهي بذلك تسيء لبلدها وللسياحة.

وهاجم المطرب حسام حبيب، زوج شيرين عبدالوهاب، الإعلامي تامر أمين بعد انتقاده لها، ونشر خطابًا من ولي العهد السعودي الأسبق سلطان بن عبدالعزيز، حسبما تشير التوقيعات عليه، يتهم والد تامر أمين، الإعلامي الراحل أمين بسيوني، بالعبث بمتعلقات ثمينة في أحد مقرات الضيافة بالسعودية.

وجاء الخطاب الذي نشره حبيب موجهًا إلى رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف، من ولي العهد السعودي الأسبق يطالب فيه باتخاذ الإجراء اللازم.

وفي نوفمبر 2017، علق "أمين" على مقطع الفيديو، الذي تداوله مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للفنانة شيرين ترد فيه على معجبة طلبت منها غناء "أغنية ماشربتش من نيلها" في حفلة بالإمارات، فردت شيرين قائلة :"هيجيلك بلهارسيا".

وقال "أمين":"لا يوجد اثنين لا يختلفوا على صوت شيرين وموهبتها، ولكن فارق بين الموهبة الفنية وبين إدراك قيمة ومسؤولية النجومية، شيرين على المسرح في لبنان كالمعتاد مش عارفة هي بتقول إيه، وتحول التهريج لهذيان وإساءة لمصر، وما قالته نكتة سخيفة ومش في محلها وإسقاط سياسي على مصر".

وأكد الإعلامي تامر أمين أن الفنان عليه أن يميز بين ما يقال وما لايقال، لافتًا إلى أن تصريحات شيرين عبدالوهاب تمثل إساءة للسياحة في مصر، موضحًا: "شيرين كلها سقطات، ولا يمكن غفران إساءاتها، فمرة غلطت في عمرو دياب، ومرة لتونس، ومرة مصر، ومعرفش هي مش بتكون في وعيها ليه لما بتتطلع المسرح".

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