طبيب ألماني: السعادة قد تؤدي إلى "القلب المكسور"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قال الدكتور فولفجانج فيسكه، إن عذاب الحب ليس هو السبب الوحيد للإصابة بما يعرف بمتلازمة القلب المكسور “Broken Heart Syndrome”، بل قد تؤدي السعادة أيضا إلى الإصابة بها.

وأوضح طبيب القلب الألماني، أن متلازمة القلب المكسور هي خلل وظيفي جسيم بالقلب يحدث بسبب إفراز الجسم لهرمونات معينة بشكل مفرط، مثل هرمون التوتر "الأدرينالين" وهرمون السعادة "الدوبامين".

ويتسبب فرط إفراز هذه الهرمونات في تضيق العديد من أوعية القلب بشكل تشنجي وتوقف حركة جزء من البطين الأيسر.

وأضاف فيسكه أن أعراض متلازمة القلب المكسور تشبه أعراض الأزمة القلبية، والتي تتمثل في ضيق التنفس وآلام بالصدر، مشيرا إلى أن تشخيص المتلازمة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب يساعد في علاجها جيدا بواسطة الأدوية والإكثار من السوائل والراحة في الفراش.