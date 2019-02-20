حسين فهمي: هذه الفنانة سبب حبي للسينما

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 04:19 صباحاً - انجي بيومي

قال الفنان حسين فهمي، إنه قرر أن يخوض عالم الفن، وأن يصبح مخرجا، منذ أن شاهد أحد الأفلام الأجنبية وهو في سن الـ 8 سنوات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج ” صاحبة السعادة “، المذاع عبر فضائية ” دي ام سي”، إنه كان يعشق السينما المصرية، موضحا أنه أثناء لقائه بالفنانة ليلى مراد قام بتقبيل يدها معلقا :” قولتلها أنا حبيت السينما علشانك “.

وأكد أنه أسرته كانت تعترض على دخوله عالم السينما قائلا: “سحبت الملف من كلية الحقوق، وقدمت في معهد السينما، ودخلت الاختبار ونجحت”.

وكشف أنه بدايته في الإخراج كانت بجوار المخرج يوسف شاهين، معلقا: “كان أستاذي وصديقي منذ تواجدي داخل معهد السينما”.