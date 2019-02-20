إزالة 15 حالة تعدى على الأراضى الزراعية شمال الأقصر

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 04:19 صباحاً - الأقصر – شيرين طلعت

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتحت إشراف رئيس المركز وكيل أول وزارة اللواء محمد صحصاح، باستمرار حملات إزالة التعديات لاستعادة حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية .

وقاد الحملة أشرف محسوب سكرتير المركز، والحملة أسفرت عن إزالة عدد 15 حالة على مساحة 4 أفدنة وتتمثل في إزالات في المهد وأسوار ومباني علي الأراضي الزراعية.

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