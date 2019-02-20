كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 04:19 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال إيهاب الخولي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ له ثقل كبير، ويعتبر ضمانة للحريات في المجتمع.

وأضاف ” الخولي ” في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج ” الحياة اليوم ” المذاع على قناة ” الحياة”، قائلا:” لم نقترب من مواد الحريات في الدستور ولن تمس أي مادة من مواد الحريات”.

وتابع:” من اختصاصات مجلس الشيوخ ضمان عدم الاعتداء على الحريات، وسيتم التدقيق في القوانين الخاصة بالحريات من قبل مجلس النواب والشيوخ وهو إضافة وحماية للحقوق والحريات داخل المجتمع”.

كانت هذه تفاصيل خبر تشريعية النواب: لا مساس بمواد الحريات في الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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