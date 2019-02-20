موعد موقعة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الليلة

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 02:44 صباحاً - يحل فريق يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره فريق أتلتيكو مدريد في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.

ويلتقي الفريقان في ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب دور الـ16.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد:

تنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمُعلق:

تُذاع مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد عبر قناة bein sports hd1، وذلك بصوت المعلق “علي محمد علي” وكذلك “محمد بركات”.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:

حراسة المرمى: تشيزيني.

خط الدفاع: بونوتشي، كيليني، ساندرو، كانسيلو.

خط الوسط: بيانيتش، تشان، بينتانكور.

خط الهجوم: ديبالا، رونالدو، ماندزوكيتش.

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: أرياس، جودين، خيمينيز، لويس.

خط الوسط: كوكي، رودريجو، بارتي، ساؤول.

خط الهجوم: جريزمان، موراتا.