موعد موقعة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الليلة

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 02:44 صباحاً - يحل فريق يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره فريق أتلتيكو مدريد في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.
ويلتقي الفريقان في ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب دور الـ16.
موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد:
تنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة والمُعلق:
تُذاع مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد عبر قناة bein sports hd1، وذلك بصوت المعلق “علي محمد علي” وكذلك “محمد بركات”.
التشكيل المتوقع ليوفنتوس:
حراسة المرمى: تشيزيني.
خط الدفاع: بونوتشي، كيليني، ساندرو، كانسيلو.
خط الوسط: بيانيتش، تشان، بينتانكور.
خط الهجوم: ديبالا، رونالدو، ماندزوكيتش.
التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:
حراسة المرمى: أوبلاك.
خط الدفاع: أرياس، جودين، خيمينيز، لويس.
خط الوسط: كوكي، رودريجو، بارتي، ساؤول.
خط الهجوم: جريزمان، موراتا.
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