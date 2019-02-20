جامعة الأزهر تتبرأ من إرهابي الدرب الأحمر

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 02:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

أكد الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن منفذ التفجير الإرهابي بالدرب الأحمر لم يثبت أنه خريج الأزهر، وعندما يثبت ذلك سيتم الإعلان عنه.

وأضاف “زارع”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، مساء الثلاثاء، أن الإرهاب يبدأ بفكرة، وليس في علوم الأزهر أو مناهجه ما يدعو لشبه أنها تبني متطرفًا على الإطلاق.

وتابع، أن هناك فرق بين كتب الأزهر والكتب الموجودة خلف جامعة الأزهر والتى لا للأزهر علاقة بها، موضحًا أن رجال الأزهر يقوموا بتفنيد الدعاوى الباطلة في كتبهم وبرامجهم وملتقياتهم، وفي جميع العلاقات التى يقوموا بها.

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