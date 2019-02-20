موعد مباراة الأهلي والداخلية اليوم في الدوري المصري

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 02:44 صباحاً - تقام مساء اليوم الأربعاء مباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب بتروسبورت. ويلتقي الأهلي والداخلية في إطار مباريات الجولة 23 من المسابقة المحلية. ويخوض الأهلي المباراة في المركز الثالث برصيد 42 نقطة أما الداخلية فيحل في المرتبة الرابعة عشر برصيد 22 نقطة. موعد مباراة الأهلي والداخلية اليوم تبدأ المباراة التي يديرها طاقم تحكيمي بقيادة محمود البنا في تمام الساعة الثامنة مساءً. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري تذاع المباراة على 3 قنوات وهي “أون سبورت” ونايل سبوت” والثانية المصرية مع وجود استوديو تحليلي قبل المواجهة وبعدها.

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