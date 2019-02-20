كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 02:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المنظمات الإرهابية ومن يقف ورائها يسعون لإجهاض النجاح الذي تحققه مصر، وعرقلة مسيرة التقدم، وإفساد العلاقة بين الشعب والسلطة الحاكمة.

وثمن “زكي”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، اليوم الثلاثاء، طريقة تعامل الأمن مع القنابل الموجودة في منزل إرهابي حادث الدرب الأحمر، حيث يوجد شريط الأمن والمواطنين تلتزم به، مناشدا المواطنين أن يتركوا الفرصة لرجال الأمن للتعامل في مثل تلك الحالات.

وأضاف أن الإعلام يجب أن يحرص على إرشاد المواطنين على ضرورة الوقوف بجانب الدولة، مطالبا بترسيخ الشعور بالمواطنة لمواجهة الأعمال الإرهابية.

كانت هذه تفاصيل خبر خبير أمني يطالب المواطنين بترك رجال الأمن التعامل مع المتفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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