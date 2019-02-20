تركي اّل الشيخ يسلُخ مذيع الجزيرة بسبب مُشجعي الأهلي

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 01:07 صباحاً - رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، على تغريدة نشرها جمال ريان، المذيع بقناة الجزيرة، والتي عرض خلالها فيديو لجمهور الأهلي يوجه هتافات ضد «آل الشيخ»، منتقدًا إياها.

وجاء رد «آل الشيخ» قويًا، إذ كتب: «أنا وإخواني في مصر نتصافى، أنت مالك؟!».

الإعلامي عمرو أديب، أشاد بتعليق آل الشيخ، وكتب: «هو ده السعودي الأصيل اللي ميسمحش للمرتزقة تصطاد في المية العكرة. وانت عارف إنه مش النهاردة صحي من النوم بقى بيحب السعودية والسعوديين، تاريخه أسود مع السعودية ومصر والإمارات. لعبة مكشوفة وعيالي قوي».