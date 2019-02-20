ابنة ضحية انفجار الدرب الأحمر تكشف عن حالتها الصحية

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 01:07 صباحاً - انجي بيومي

قالت شيرين الشيمي، ابنة السيدة حلاوتهم، ضحية انفجار الدرب الأحمر،: “ماما في الرعاية المركزة، ولديها كسر في قدمها اليمين، ولديها جروح سطحية وكدمات في جسدها”.

وأضافت في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»،: “ماما اليوم بدأت تفوق، ولديها صداع شديد، وصفير في أذنها، وتستيقظ مفزوعة، وهي في صدمة عصبية”.

وتابعت: “شوفتها أمبارح بعد الانفجار بدقيقة، بعد اتصال من جيراني، ووالدتي مازالت تشعر بالفزع من آثار الحادث، وتعيش في صدمة”، مضيفة: “والدتي فور الحادث قالت للجيران (أنا بموت.. وخلوا بالكوا من العيال)”.

وأردفت: “ماما كانت تشتري حاجات لينا، وراجعة متأخر، وبتجيب فينو لأختي عشان تروح المدرسة الصبح، ولم نتوقع حدوث الحادثة”، ومضيفة: “والدتي كانت تشتري طلبات البيت.. وحظها قادها للمرور وقت الانفجار”.