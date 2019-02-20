سيدة تضع 7 توائم.. وتودعهم جميعا بسبب عدم اكتمال أعضائهم

ودعت السيدة العراقية، البالغة من العمر 25 عاما، أطفالها التوائم السبعة، جميعًا، عقب أيام قليلة من وفاة 6 منهم.

وكان مستشفى "البتول التعليمي"، شهد ولادة سيدة لـ7 توائم، بالشهر السادس من الحمل، في سابقة فريدة من نوعها بالعراق، الأمر الذي أثار دهشة وفرحة الزوجين، والتي لم تكتمل لعدة أيام، وكانت الأم ودعت 6 من أبنائها في البداية، لتنتقل الأخيرة لهم اليوم، وفقًا لـ"السومرية نيوز".

"نحن بشر من طين ويوجعنا الأذى ويجبرنا لطف الله".. بتلك الجملة استقبل والد الأطفال الأمر، وعلق عليه للمرة الأولى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام العراقية.

وكان المسؤول الإعلامي في مستشفى البتول التعليمي، قال إن الأم وضعت مواليدها في الشهر السادس من حملها، مؤكدًا أنها كانت ولادة طبيعية للغاية ولكنها مفاجأة، حيث إن أعضاء الأجنة لم تكن اكتملت جميعها، ما تسبب بولادتهم في حالة صحية سيئة.

وأوضح أنه قد تم نقل المواليد الفعل لمركز عناية بالأطفال، عقب الولادة مباشرة، إلا أن حالتهم ساءت حتى توفي 6 منهم في البداية، وظلت الأخيرة تخضع لأجهزة التنفس.

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