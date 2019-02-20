على طريقة نرمين الفقي في "أبو العروسة".. إزاي تنتقمي بشياكة؟

بفستان أنيق، ممشوق القوام، وتسريحة شعر مميزة، ومكياج أبرز جمال ملامحها، خطفت نرمين الفقي، الأنظار حولها، بأحد مشاهدها بمسلسل "أبو العروسة"، بعدما قررت الانتقام من طليقها، بشكل هادئ، خلال حضورها حفل زفافه، لتخطف أنظاره بإطلالتها من عروسه الجديد، لها على الفور، بمجرد حضورها.

وأشادت العديد من الفتيات بهذا الموقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبطريقة ردها، معلقين: "صحيح كيدهن عظيم".

الانتقام بشكل هادئ، هو أنجح الأنواع، حينما يشعر الطرف الآخر، بأنك تغافلتِ عن حقك معه، فيطمئن قلبه تجاهك، ويشعر وكأنه فاز بالجولة الأولى، الأمر الذي يمنحك الفرصة في التفكير جيدًا، كي تصيبي من خذلك بالندم.

"انتقمتي منه ازاي بعد ما سابك؟".

سؤال طرحناه عبر إحدى المجموعات الخاصة بالفتيات، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتفاعلت العديد من الفتيات والسيدات ردا على هذا السؤال، واللاتي فضلن طرق الانتقام الباردة، وسردن حكاياتهن.

وقالت واحدة من أعضاء الجروب: "تحلوِّي، ثم تبقي كيرفي، ثم تحلوي برضو"، بينما ردت أخرى: "احلوي، وخلي وشك ينور، واضحكي حتى لو قهرانة، وانجحي في حياتك".

وعلقت فتاة أخرى: "تعرَّفيه إنه ملوش قيمة في حياتك، وإنك من غيره أحسن وأجمل وأحلى، وتوصليله إنه طِلِع العقبة الوحيدة في حياتك، علشان حياتك تبقى أحسن، يعني من الآخر، إن عدم وجوده، في مصلحتك أحسن".

بينما ردت إحدى الفتيات، ناصحة صاحبة السؤال، بالتجاهل، قائلة: "التجاهل.. مفيش حاجة بتحرق الواحد قد ما يحس إنه ولا حاجة أو إنه بيتنسي".

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