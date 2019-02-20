الامارات | 12 فناناً لاتينياً.. يختبرون «نظرتنا للآخر»

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فناناً لاتينياً.. يختبرون «نظرتنا للآخر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الفنانون سينتجون أعمالاً فنية مخصصة للبيع في «آرت دبي» تجمع بين ممارساتهم الشخصية وتجاربهم في الإمارات. أرشيفية

وصل إلى أرض الإمارات 12 فناناً يمثلون نخبة من المعارض الفنية الرائدة في أميركا اللاتينية، للمشاركة في برنامج «آرت دبي رزيدنتس» للإقامة الفنية، وهو برنامج سنوي ومعرض مميز ضمن البرامج الفنية التابعة لمعرض «آرت دبي». وينحدر الفنانون من البرازيل والأوروغواي والأرجنتين وكوبا وكولومبيا، وسيقضي هؤلاء الفنانون بين أربعة وثمانية أسابيع في الإمارات، ليتعرفوا على الساحة الفنية الإماراتية، وينغمسوا في الخطاب الثقافي المحلي، ومن ثم إنتاج أعمال فنية مخصصة للبيع في «آرت دبي» تجمع بين ممارساتهم الشخصية وتجاربهم في الإمارات. وقال المدير الفني لـ«آرت دبي» بابلو ديل فال: «أحد الأمور التي كنت أركز عليها خلال إعدادنا هذا البرنامج، هو مبدأ (نظرتنا للآخر) أو العدسة التي من خلالها نبصر الآخرين، وبطريقة غير مباشرة، أنفسنا. عبر إبعاد هؤلاء الفنانين عن بيئتهم الفنية ومحيطهم الثقافي، وطرح تحدي التأقلم والانخراط في السياق الإماراتي، نحن نأمل أن نشهد أعمالاً ليست مميزة فحسب، بل تعكس لنا التغيرات التي مرت بها وجهة نظرهم تجاه الآخر والإمارات».

مواد مختلفة

تشارك في الإدارة الفنية لبرنامج رزيدنتس لهذا العام القيّمة الفنية فيرناندا برينر، من البرازيل، والتي تشغل منصب المديرة الفنية لمساحة بيفو الفنية في ساو باولو. وعبرت فيرناندا عن رؤيتها لهذا البرنامج قائلة: «يعمل الفنانون المشاركون في البرنامج بمختلف المواد والوسائط، وينحدرون من خلفيات مختلفة. فعلى الرغم من أنهم يأتون من بلدان متجاورة، إلا أن كل بلد لاتيني له سياقاته وتعقيداته».

وسيقيم الفنانون المشاركون استوديوهاتهم المؤقتة في الإمارات في «حي دبي» للتصميم، ومركز تشكيل في دبي، و«بيت 15»، ومعرض 421 في أبوظبي، ليمتلك كل فنان نقطة انطلاق محلية تساعده على التعرف على الساحة الفنية الإماراتية، والتحاور مع محيطه الفني المحلي، إضافة إلى منحه مساحة عمل مريحة توفر له فرصة التجاوب مع محيطه وتجربته بطريقته الخاصة.

للاطلاع على قائمة الفنانون المشاركون في هذه النسخة من برنامج «رزيدنتس» للإقامة الفنية، يرجى الضغط على هذا الرابط.