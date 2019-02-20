الامارات | «واحة الأسرة» ترمّم الفخار.. والأواصر بين الأطفال وآبائهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «واحة الأسرة» ترمّم الفخار.. والأواصر بين الأطفال وآبائهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع متحف ساروق الحديد التابع لبلدية دبي، فعالية ترميم الفخار للأطفال المتعاملين لدى الهيئة في خدمة رؤية المحضون. وأقيمت الفعالية في واحة الأسرة، بمقر هيئة تنمية المجتمع خلال اليوم المحدد للرؤية، بهدف كسر الروتين، وتوفير أجواء إيجابية تسهم في توطيد أواصر المحبة والتواصل بين الأطفال وآبائهم.

وتأتي الخطوة في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، والاستفادة من الأنشطة المجتمعية والفعاليات لتحسين تجربة المتعاملين، وعلى رأسهم الأطفال.

وقالت رئيسة قسم حماية الطفل في الهيئة، بشرى قائد، إن «الفعالية جاءت في إطار سلسلة من المبادرات التي تقوم بها الهيئة، لإحاطة الأطفال بأجواء صحية وسعيدة، أثناء فترات الرؤية»، مشيرة إلى أنه وإضافة إلى الحفاظ على الصحة النفسية للطفل، فإن هذا النوع من الفعاليات يترك لدى الصغار تجربة إيجابية تنعكس بشكل كبير على علاقتهم بوالديهم.

وأضافت قائد: «جاءت فكرة الفعالية بعد زيارة فريق حماية الطفل في هيئة تنمية المجتمع إلى متحف ساروق الحديد، الذي يولي أهمية خاصة في طريقة العرض والتقديم للأطفال، بحيث يتم ربطهم مع حضارة الدولة، من خلال تجربة مثيرة تناسب أعمارهم واهتماماتهم. ومن هذا المنطلق تم الاتفاق على تنظيم فعالية ترميم الفخار، التي تحمل في مضمونها رسائل نفسية مهمة حول التماسك الأسري، والقدرة على ترميم العلاقات».

وتابعت: «لقد حظيت الفعالية بترحيب من الآباء والأطفال، خصوصاً أنها ليست ضمن توقعات الطفل لفترة الرؤية، ونتوقع أن يكون للفعالية أثر إيجابي بعيد المدى على استقرارهم النفسي، وفي ترسيخ بعض المفاهيم لديهم حول التماسك العائلي والعلاقات مع أفراد الأسرة ومع الآخرين».

وتسعى هيئة تنمية المجتمع في دبي إلى التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع في تقديم فعاليات وبرامج الدعم الأسري، وإلى تفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص والمنشآت غير الربحية في تطوير برامج وخدمات لتحسين التماسك الأسري، وإيجاد بيئات مجتمعية آمنة للأطفال.

• الفعالية حظيت بترحيب من الآباء والأطفال.. ويتوقع أن يكون لها أثر إيجابي بعيد المدى.