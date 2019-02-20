الامارات | أفيال متلألئة تضيء شوارع كولومبو

شكرا لقرائتكم خبر عن أفيال متلألئة تضيء شوارع كولومبو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الموكب قطع مسافة 3 كيلومترات. أ.ف.ب
اصطف عشرات الأشخاص في شوارع العاصمة السريلانكية كولومبو، مساء أول من أمس، للاستمتاع بأجواء مهرجان سنوي، ومشاهدة موكب الأفيال المزينة التي تشارك فيه.
ورافق قارعو طبول وراقصون تقليديون وحاملو شعلات، عشرات من الأفيال المتلألئة خلال الموكب المبهر الذي قطع مسافة ثلاثة كيلومترات.
ويُقام المهرجان سنوياً منذ عقود، وينطلق من معبد جانجارامايا البوذي، أحد أبرز الأماكن الدينية في عاصمة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي. ويتوافد آلاف السياح إلى المدينة كل عام لمشاهدة المهرجان، ويشغلون فنادق المدينة والمناطق المجاورة لها. وأبرزُ معالم المهرجان نعش يحمله فيل؛ ويعتقد البوذيون أنه يحتوي على رفات بوذا.
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