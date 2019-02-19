نجاح مبهر لمشروع تعزيز القدرات الاقتصادية للمرأة بالفيوم

نظمت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية ومؤسسة إكسون موبيل (الشريك الممول) حفل ختام مشروع “تعزيز القدرات الاقتصادية للمرأة” بالفيوم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في فندق هوليداي إن المعادي. استهدف المشروع تعزيز القدرات الاقتصادية للمرأة في محافظة الفيوم تحديدا في مركزي يوسف الصديق وأبشواي، وعمل في 10 من أكثر القرى احتياجا بالمحافظة.

وذلك بحضور كيفين فيتز شارلز المدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، وملك وهبى اخصائية العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل، ومجدي سيدهم رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة منال حنفي مدير عام الإدارة العامة للمرأة في وزارة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي مسؤول الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة.

قال أشرف عيد نائب المدير القطري بهيئة إنقاذ الطفولة مكتب مصر “نحن دائما ملتزمون بعمل أقصى ما لدينا لدعم المرأة، والتي تلعب دور كبير في حياة الأطفال ومستقبلهم. وذلك من خلال تقديم برامج اقتصادية واجتماعية توفر لها ولأسرتها حياة أفضل.

نهاد شلباية مديرة العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر: “اليوم محور تركيزنا هو المرأة المصرية ليس فقط لأنها تشكل أكثر من نصف المجتمع المصري، ولكن أيضاً لأن الدراسات أثبتت أن الأستثمار في المرأة يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع ككل، فهى نواة التنمية وشريك أساسي فى المجتمع، ومن هذا المنطلق ركزت شركة اكسون موبيل مصر على اتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة لتحسين الظروف المعيشية.”

وتأتي الفعالية في ختام أنشطة المشروع الذي استمر على مدار ثلاث سنوات من 2015 وحتى 2018، ونجح في تدريب 1100 سيدة على دراسات الجدوى والمهارات الاقتصادية اللازمة لإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما نجح في تكوين 47 مجموعة إدخارية من السيدات المتدربات في المشروع، كما نجح في دعم 500 سيدة لإقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وذلك إلى جانب اهتمامه بتحسين وتطوير دور الرعاية الأولية في القرى المستهدفة من المشروع.

وتتضمنت الفعالية عرضا لقصص النجاح التي عاشتها المستفيدات من المشروع ويظهر التطور الذي ساهم به المشروع في تحسين حياتهم، وتوفير سبل العيش لهم، وتمكينهم من أدوارهم في المجتمع، والجهود المبذولة لضمان استمراريتها. كما تضمنت معرضا تقيمه مجموعة من السيدات المستفيدات من المشروع على هامش الفعالية ستعرض فيه السيدات منتجاتها.

هيئة إنقـاذ الطفولة هى منظمة دولية مستقلة، تعمل في أكثر من ١٢٠ دولة، وبدأت عملها في مصر سنة ١٩٨٢، تعمل الهيئة على برامج مختلفة لحماية الأطفال، وتحسين صحة الأم والطفل وتطوير التعليم، وتمكين الشباب وتحسين سبل العيش.