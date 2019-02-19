مايا مرسي تتوجه إلى أسوان للمشاركة في المهرجان الدولي لأفلام المرأة

تتوجه الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، غدا إلى محافظة أسوان للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والذي يقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين، خلال الفترة من 20 -26 فبراير الجارى.

كما سوف تفتتح الدكتورة مايا مرسى منتدى "نوت" يوم الخميس 21 فبراير الجاري، مؤكدة أن منتدى هذا العام يأتي بعنوان "القوة الناعمة وأمن وسلم المرأة"، ويتضمن العديد من الفعاليات على رأسها الاحتفاء بحملة" التاء المربوطة.. سر قوتك" التي أطلقها المجلس لتمكين المرأة المصرية من خلال عقد ندوة لعرض أهداف الحملة وإنجازاتها.

كما يتضمن المنتدى عدة جلسات لمناقشة سلم وأمن المرأة من خلال عرض رؤى عالمية مشتركة، ودور القوة الناعمة في سلم وأمن المرأة، وآثار الحروب والنزعات المسلحة على النساء وبناء السلام، إلى جانب ندوة سينمائية بعنوان "السينما ودورها في كشف الجرائم المرتكبة ضد النساء في النزاعات المسلحة"، وجلسة أخرى لمناقشة المرأة والعمل والإعلام تتضمن تكريمات لعدد من الشخصيات النسائية.

وسوف تتضمن زيارة الدكتورة مايا مرسى إلى محافظة أسوان لقاء اللواء أركان حرب أحمد ابراهيم، محافظ أسوان، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالنهوض بالمرأة في أسوان، كما تلتقي مع اعضاء فرع المجلس بالمحافظة أسوان.

جدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة هذا العام يتنافس فيه 32 فيلماً على جوائز مسابقتي الفيلم الطويل والقصير، وسوف يتضمن حفل الافتتاح تكريم الفنانة القديرة محسنة توفيق، والفنانة منة شلبي، والنجمة العالمية باربرا بوشيه، التي شاركت في بطولة أكثر من 80 فيلمًا سينمائيًا عالميًا مع كبار المخرجين، بجانب مجموعة كبيرة من الأعمال التليفزيونية والمسرحية خلال مشوار فني امتد أكثر من 55 عامًا، كما يشهد حضور مجموعة من الشخصيات العالمية.

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