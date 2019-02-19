الخميس.. حفل توزيع جوائز أفضل السيدات إسهاما فى رفع مكانة الإمارات عالميا

تنطلق مساء الخميس المقبل، فعاليات حفل توزيع جوائز مجلة استثمارات لأفضل سيدات الأعمال إسهاما في رفع مكانة دولة الإمارات الاستثمارية عالميا عام 2018، بفندق جراند حياة أبوظبي في حضور كوكبة من الشخصيات المؤثرة صاحبة البصمة في المجتمع الإماراتي، وذلك تحت رعاية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي.

وستوزع خلال الحفل -الذى يمتد على مدار 5 ساعات من السادسة ونصف حتى الحادية عشرة ونصف مساء- أوسمة التكريم على الشخصيات المؤثرة فى دعم مكانة الامارات عام 2018 حيث تنحصر أوسمة التكريم فى 4 فئات الأولى أفضل الإنجازات فى مؤشر تنويع الاستثمارات عالميا والثانية أفضل الانجازات فى تعزيز سمعة الإمارات عالميا والثالثة أفضل انجازات المرأة فى القطاع المهنى والرابعة أفضل انجازات المراة فى فى دعم المبادرات الانسانية والمجتمعية.

وتضم قائمة المكرمات كل من الشيخة لبنى، بنت خالد القاسمى والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة أل نهيان، وينوب عنها فى استلام التكريم محمد بن سلطان أل خليفة أل نهيان، والشيخة موزة بنت مبارك أل نهيان رئيس مجلس إدارة المباركة وينوب عنها بالحضور الشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان.

وكذلك فاطمة عبيد الجابر، ورزان خليفة الشيخ المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة بإماراة أبو ظبى، و الشيخة هند حرم الشيخ سعيد بن طاحنون أل نهيان والمهندسة منى المنصورى مصممة الأزياء العالمية، ومريم محمد الرميثى مديرعام مؤسسة التنمية الأسرية ومريم عيد المهيرى، مديرالمكتب الاعلامى لحكومة أبو ظبى والرئيس التنفيذى لهيئة المنطقة الاعلامية، ومنى غانم المرى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبى للمرأة ومنى بوسمرة رئيسة تحرير صحيفة البيان.

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