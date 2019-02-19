كيف تختار غسول الفم المناسب لأسنانك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
تتعدد أنواع ونكهات غسول الفم لدى الصيدليات، لكن اختيار الغسول المناسب يحتاج إلى عناية خاصة ومعرفة ما يحتاجه الفم والأسنان للاستمتاع بصحة جيدة.
نشر موقع "everyday health" بعض المعايير والقواعد الضرورية عند اختيار مضمضة فم مناسبة بعد استشارة الطبيب:
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