بوصفات طبيعية| "إزاي تحصلي على قوام أجمل الفنانات".. هذه أسرارهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تحرص بعض السيدات على اتباع أنظمة صحية مناسبة للحصول على قوام رشيق، إذ تساعدهن هذه الأنظمة على إنقاص الوزن بطريقة صحية بعيدًا عن المواد الكيماوية التي تسبب بعض المضاعفات في الجسم.

وتتبع نجمات الفن والموضة بعض الوصفات والعادات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن.. وجمع لكِ "لايف ستايل الخليج 365" الأسرار والعادات التي تتبعها النجمات، وذلك في الصفحات التالية: