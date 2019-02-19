تعرّفي إلى عطور أهم النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - تتجدّد مجموعات العطور التي تقدّمها العلامات التجارية مع بداية كل موسم، ولكن تبقى مسألة اختيار العطر المناسب مرتبطة بشخصية كل امرأة وذوقها. وفي جولة على أبرز خيارات النجمات العالميات، سنتعرّف معاً على تركيبة العطر التي اختارتها كل واحدة منهن.

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- الممثلة الشابة بلايك لايفلي المعروفة بذوقها الرفيع تضع عطر Gucci Eau Premiere والذي اختيرت وجهاً لحملته الإعلانية. وهو عطر بخلاصة الحمضيات والورود والمسك وغيرها من التركيبات الغنية.

- دوقة ساسيكس ميغان ماركل تضع عطر Jo Malone London Wild Bluebell perfume بخلاصة الياسمين وزنابق الوادي وثمار الورد مع قاعدة تتكون من المسك والعنبر.

- أنجلينا جولي تعشق عطر Mon Guerlain الذي جسّدت وجه حملته الإعلانية، وهو عطر شرقي- خشبي، بمكوّنات غنّية من الفل وزهرة السوسن والورد مع قاعدة تتكون من الفانيلا وخشب الصندل والباتشولي وغيرها من المكوّنات.

- جيسيكا ألبا وفيّة لعطرها من شانيل CHANEL5 وهو عطر يتصدّر قائمة المبيعات السنوية بشكل دائم. تركيبة هذا العطر فريدة فهي تجمع بين الألدهيدات وزهر البرتقال والياسمين وخشب الصندل والفانيلا والباتشولي ومكوّنات دافئة أخرى.

- كيندل جينير المعروفة بذوقها العصري والشبابي فاجأتنا باختيارها عطر Estee Lauder Modern Muse وهو ذات تركيبة قوية وشرقية تجمع بين المسك والزنبق والياسمين مع قاعدة من الباتشولي والعنبر والأخشاب.

- كذلك بالنسبة إلى جيجي حديد التي اختارت عطر Tom Ford Velvet Orchid وهو عطر شرقيّ- زهريّ، قد لا تجرؤ كثيرات بعمر جيجي على اختياره، وهو مركّب من الأزهار والفواكه مع قاعدة من خشب الصندل والفانيلا.

- كايت بلانشيت تضع عطراً يعكس شخصيتها القويّة، فهي اختارت عطر Clinique Aromatic Elixir ذات الرائحة الفريدة والتركيبة المؤلفة من الألدهيدات والكزبرة والكاموميل وأخشاب الورد البرازيلي وغيرها من المكوّنات، مع قاعدة من خشب الصندل والباتشولي والمسك والبخور.

- كذلك بالنسبة إلى نيكول كيدمان التي اختارت عطراً يعكس شخصيتها الجذابة وحضورها المميّز، وهو عطر Thierry Mugler Angel المعروف برائحته القويّة والمؤثرة، وهو ذات تركيبة تجمع النفحات الشرقية برائحة الفانيلا العطرة، مع قاعدة من المكوّنات الدافئة كالباتشولي وخشب الصندل والعنبر والمسك.