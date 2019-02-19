ماسكات اللوز ستساعدكِ في تفتيح البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - اللوز هو أحد أنواع المكسرات المعروف بفوائده العديدة للـ بشرة، ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تحتاجها البشرة، كفيتامين ه ، ويجدد خلايا البشرة، لهذا فهو يساعدكِ على التفتيح، كما أنه يحتوي على البروتينات والأحماض الدهنية التي تغذي بشرتكِ وتزيل البقع والكلف، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم والزنك الذي يحمي بشرتكِ من الشيخوخة وظهور التجاعيد.



ماسكات اللوز لتفتيح البشرة



ماسك اللوز والليمون والحليب

- 5 حبات من اللوز المطحون

- ملعقة صغيرة ليمون

- ملعقة كبيرة من الحليب



اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة على بشرتِك.

بعد مرور الوقت اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

استخدمي الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة ناعمة، فمع خصائص اللوز لتفتيح البشرة، كذلك الليمون يحتوي على فيتامين سي الذي يزيل البقع والجلد الميت، بينما يحتوي الحليب على مقومات تساعدكِ في الحصول على بشرة فاتحة ونقية.





ماسك زيت اللوز مع العسل والصبار

- 7 حبات لوز مطحونة

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة من هلام الصبار



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ثم ضعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على بشرتِك.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري الماسك أسبوعيًّا، حيث يعمل اللوز على إزالة الجلد الميت وبمثابة مقشر طبيعي لبشرتِك، والعسل والصبار يمنحانكِ بشرة شبابية وخالية من العيوب.

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