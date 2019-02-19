مايا دياب الأكثر أناقة وأصالة تقع في فخ الموضة ..شاهدي فساتين النجمات هذا الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - شهد هذا الأسبوع العديد من اطلالات النجمات العربيات اللافتة في مختلف المناسبات والحفلات الخاصة والعامة، وقد اخترن موديلات فساتين مختلفة، منها التي بدت مميزة وغاية في الفخامة، ومنها التي بدت مُبهرجة ومتكلفة. وبرأينا أنّ مايا دياب كانت من الأكثر أناقة هذا الأسبوع، بينما أصالة كانت الأقل أناقة، شاهدي الصور بنفسكِ مع التفاصيل، واختاري أنتِ مَن الأكثر والأقل أناقة.



مايا دياب في فستان أبيض من نيكولا جبران:



لطالما تعودنا على مايا دياب في اطلالات غريبة وفيها جانب غير مألوف، ومؤخرًا شاهدناها في اطلالة رائعة جمعت فيها بين الأنوثة والعصرية، حيث اختارت فستانًا باللون الأبيض من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran بياقة عالية وأكمام طويلة، وتنورته من جهة قصيرة ومن جهة طويلة، وقد نسقت معه اكسسوارات باللون الأبيض عبارة عن أقراط وحذاء بكعب عالٍ.





أصالة نصري في فستان من تيما عابد:



هذا هو ليس أو تعاون بين أصالة نصري ومصممة الأزياء تيما عابد، لكننا نتمنى أن يكون الأخير، حيث حتى الآن لم نشاهد لها أيّ اطلالة موفقة من المصممة، وهذه الاطلالات بدت غاية في البهرجة وبعيدة كل البعد عن الأناقة، من الفستان الأسود المصنوع من الترتر البراق مع التطريزات الذهبية، إلى الكاب الشيفون المزين أيضًا بالترتر الذهبي عند منطقة الأكتاف، وأيضًا تسريحة الشعر التي اعتمدتها مع اللوك بدت مبالغًا بها وقديمة.





نجوى كرم في فستان فضي من زهير مراد:



بعد انقطاع دام لعدد من السنوات بين نجوى كرم وزهير مراد Zuhair Murad، عادت مجددًا لتتألق في فستان من تصميمه اختارته مؤخرًا لإحدى حفلاتها، باللون الفضي البراق وبقصة منسدلة ناسب قوام نجوى، له شق من الأمام على الساق وزينت خصرها بحزام رفيع من المعدن، تعليقنا الوحيد كان الحذاء الذي يفضل لو اختارت تصميمًا أنعم.





بلقيس فتحي في فستان فاخر مزين بالريش:



أصبحنا نشاهد بلقيس فتحي مؤخرًا في اطلالات لافتة وجميلة، أدخلتها قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة لأكثر من مرة، ومنها اطلالتها هذه التي اختارت فيها فستانًا بتصميم فاخر بالون البنفسجي الفاتح، مزينًا بالريش بطريقة مميزة، محدد الخصر بحزام رفيع وتنورته منفوشة وكبيرة.







اطلالات عديدة اعتمدتها النجمات العربيات مؤخراً في فساتين السهرة، شاهدي الصور واختاري الأكثر والأقل أناقة برأيِك.

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