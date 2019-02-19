صيحات الإكسسوارات من أسبوع الموضة في نيويورك خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - استطاع أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2019، أن يضع العناوين العريضة لصيحات الإكسسوارات التي ستزيّن إطلالاتنا في الموسم المقبل.

القبعات وإكسسوارات الشعر على اختلاف تصاميمها كانت العنصر الأبرز في مختلف العروض، بالإضافة إلى قطع الحليّ التي زيّنت إطلالات العارضات والتي عكست لمسة جريئة في أشكالها ومعادنها وترصيعاتها..

فيما أعادتنا تصاميم الأحذية التي قدّمها المصمّمون إلى حقبات سالفة من موضة السبعينيات إلى موضة أحذية الأصبع المفتوحة أو ما يُعرف بالـPeep-Toe وصولاً إلى الأحذية الرياضية التي شهدت رواجاً في مواسم سابقة وحصدت إعجاب الكثيرات بمن فيهن النجمات.

وبالطبع لم يغب الوشاح، صديق الإطلالات الشتوية، عن عروض أزياء هذا الأسبوع.

شاهدي أبرز صيحات الإكسسوارات التي قدّمها أسبوع نيويورك للموضة لموسم خريف وشتاء 2019 لتواكبي في إطلالاتك المقبلة عناوينها العريضة.

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