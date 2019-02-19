القصة الكاملة لزواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 06:56 مساءً - الكثير منا يريد أن تكون أسنانه متلائمة وبيضاء، حتى لا تخفى الابتسامة المبهرة التي تعد جزءً مهمًا من شخصيتك، فيجب عليك دائمًا الحفاظ على تناسق أسنانك ولمعانها لكى تظهر ابتسامتك أمام الجميع.

و نقدم لك بعض الوصفات الطبيعية المنزلية التي ستساعدك على تبييض أسنانك دون أن تؤثر على الميزانية وهي آمنة تمامًا، وذلك حسب ما نشره موقع “boldsky”، لكن يجب أن تعرف أن هذه الوصفات لن تأتى بنتائج فورية، وعليك التمسك بها والاستمرار عليها، فالأشياء الجيدة تستغرق وقتاً للحصول عليها.

أسباب الأسنان الصفراء؟

الاستهلاك المفرط للشاي أو القهوة، والتدخين وسوء نظافة الفم، بالإضافة إلى العوامل الغذائية أو بعض الحالات الطبية.

وصفات طبيعية لتبييض الأسنان

صودا الخبز

استخدام بيكربونات الصودا هو واحد من أكثر الطرق فعالية لتبييض أسنانك. ثبت أنه مفيد في إزالة البلاك وبالتالي تبييض أسنانك.

مكونات

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

1-2 ملعقة صغيرة ماء

الطريقة

أضف الماء إلى صودا الخبز للحصول على معجون ناعم.

باستخدام فرشاة أسنان ، ضع هذا المزيج على أسنانك.

اتركها لمدة 1 دقيقة.

شطف الفم.

استخدم هذا مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة.

ملاحظة: الاستخدام المنتظم لصودا الخبز يمكن أن يضر أسنانك. لذلك تأكد من أنك لا تستخدم هذا أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

خل التفاح

خل التفاح يعمل كعامل تطهير بسبب طبيعته الحمضية. وله خصائص مضادة للميكروبات، تحافظ على بقاء الميكروبات في حالة جيدة. كما أن خل التفاح يساعد أيضا على تبييض أسنانك.

المكونات

ملعقة صغيرة خل التفاح

1 كوب ماء

الطريقة

إضافة خل التفاح في الماء.

ضع الخليط على أسنانك لبضع دقائق.

شطف الفم بالماء.

استخدم هذا مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

ملاحظة: لا تستخدم هذا أكثر من مرة واحدة في الأسبوع ولا تبتلعها.