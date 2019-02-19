الفنانة ” هند البلوشي ” تكشف عن مرضها الغريب لجمهورها

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 06:56 مساءً - أكدت الفنانة الكويتية هند البلوشي أنّها تعاني من مرض تظهر أعراضه عندما تعاني من الحزن أو التوتر؛ لافتةً إلى أن وجهها يصاب بالانتفاخ عندما تشعر بالانزعاج على المستوى النفسي، متسائلة عن سبب ذلك ومعربة عن استيائها.

وفي السياق نفسه، تعاطف معها بعض المتابعين إلا أن آخرين سخروا منها واعتبروا أنها تحاول إخفاء عمليات التجميل التي خضعت لها؛ حيث قال البعض: ” الله يشفيها ويعافيها انتبهوا تشمتوا أتوقع عندها الغدة. الله يرفع عنها ” و” الفيلر يتفاعل مع البوتكس ” و” خلاص ذوّبي الفلر، طلعي المواد من وجهك بتتشوهين يمكن جسمك مو راضي يتقبله ”