بعد قليل.. غادة والي تطلق مبادرة “وظيفة تك” بالتعاون مع “الاتصالات”

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 06:56 مساءً - تحت شعار (تعلم الآن وادفع غدا) تطلق غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد قليل مبادرة (وظيفة تك) بحضور لفيف من العاملين بتكنولوجيا المعلومات.

وقالت والي إن برنامج وظيفة تك هو تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام إلى سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت والي أنه في ضوء توجه الدولة لتقديم التسهيلات الخاصة بدعم الشباب فإن المتدرب يحصل في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه فى إتمام البرنامج التدريبي الذي تتراوح مدته ثلاثة أشهر على أن يقدم البنك قروض ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية على أن تتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض ويسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله.

وفي ذات السياق، قال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك إن أعداد المتقدمين في ازدياد مستمر بشكل يومي حيث وصل أعداد المقبولين والذين بدأوا البرنامج التدريبي المؤهل للتوظيف بالفعل حتى الآن 155 متقدما بتكلفة إجمالية تبلغ 5 مليون جنيه تقريبا في مختلف محافظات الجمهورية منها القاهرة والجيزة وسوهاج والمنصورة وقنا وكفر الشيخ وحتى المحافظات الحدودية ومحافظة جنوب سيناء ومستهدف تدريب 3300 خريج.