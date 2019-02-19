فواز يتحدث عن والدته: "كانت تنفق على مسيرتي الفنية.. عندها رؤية"

قال الفنان صبري فواز، إن والدته كانت سيدة أمية ولكن كان لديها رؤية طوال الوقت، وكانت تتعامل معه حسب رغبته.

وتحدث "فواز" خلال لقائه مع جاسمين طه مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة DMC، عن علاقته بأمه، قائلة: "كانت كثيرا توفر من مصاريف المنزل، لما احتاجه من مصاريف للانتقال اليومي إلى البروفات وقصر الثقافة يوميا، وهذا كان يصب في إطار تشجيعي على مواصلة المشوار في الفن".

وأضاف: "زوجتي شريكتي في الحياة، وتعتبر سندي في لحظات الضعف، وكل هذا توفر لي فى زوجتي عزة موسي، حيث بدأت علاقتنا بقصة حب وتعرفت عليها من خلال أصدقائنا، ووجدت فيها كل ما أريده ولهذا تزوجنا، كما أنها يوجد بها بعض الصفات المشابه لولدتي، من حيث حيث القوية وصاحبة قرار وراي، وهذا أكثر ما جذبي لها".

وتابع: "حياتنا شهدت الكثير من الأزمات والمشكلات في بداية حياتنا الزوجية، مثل الكثير من الآسر في مصر، حتى تحسنت الأمور والحمد الله، وهذا وضع طبيعي في الحياة ونحن تعلمنا أن نواجه الأمور معا، وستظل هي دائما حب عمري وحياتي".

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