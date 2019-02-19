بالصور| ريا أبي راشد تنعى مصمم "شانيل": كان عبقريا

نعت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، اليوم، مصمم الأزياء الشهير والمدير الفني لدار "ِشانيل" كارل لاجرفيلد، الذي توفي عن عمر ناهز 85 عاما.

ونشرت "ريا" صورة تجمعها بالمصمم الراحل خلال لقاء تليفزيوني سابق معه، عبر حسابها بموقع تبادل لصور "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "في عرض مثير لدار شانيل منذ فترة طويلة.. قد لا أكون على دراية جيدة في الموضة كما أنا في السينما، ولكن الجميع يتفقون على أن هذا الرجل كان عبقريًا في مجاله وجعل نجمات سينمائية مثل كيرا نايتلي ونيكول كيدمان وجوليان مور يظهرن بإطلالات رائعة على السجادة الحمراء".

وأفادت تقارير صحفية، أن مصمم الأزياء الشهير كارل لاجرفيلد توفي بعد تعرضه لوعكة صحية، ظل يعاني منها خلال الأسابيع الماضية.

وخلال فترة مرضه، فوت المصمم عرضين للأزياء في دار شانيل، وقالت الشركة حينها إنه "يشعر بوعكة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية.

ووفق بيان تلي عقب تفويته لعرض الأزياء الثاني قالت شانيل "السيد لاجرفيلد، المدير الفني لشانيل، الذي كان يشعر بتوعك طلب من فيرجيني فيارد، مديرة الاستوديو الفني في الشركة بتمثيله".

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