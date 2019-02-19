هذا ما يفعله التدخين في جلدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

للتدخين أضرار صحية كثيرة أشهرها أمراض القلب والرئة والسرطان، إلا أن الكثير من الأشخاص لا يعرفون أن هناك العديد من الأضرار التي يسببها للجلد، وخاصة للسيدات.

ولذلك، حرص "لايف ستايل الخليج 365" على التعريف بالأضرار التي يسببها التدخين للجلد في السطور التالية، لأخذ الحذر، وذلك بحسب ما جاء في موقع صحيفة الجارديان البريطانية.

1- ضعف البشرة:

يمنع التدخين وصول الأوكسجين والمواد المغذية إلى الجلد، لذلك تبدو بشرة المدخنين شاحبة وغير نضرة، إضافة إلى تغير لونها لتبدو غير طبيعية. كما تساهم في ظهور التجاعيد في سن مبكر، ويمكنك منع هذه العلامات من خلال التوقف عن التدخين، وتناول المكملات والعناصر الغذائية التي تساعدك على نضارة بشرتك.

2- ترهل الجلد:

هناك أكثر من 4،000 مادة كيميائية في دخان التبغ، والعديد منها يؤدي إلى تدمير الكولاجين والإيلاستين، وهذه هي الألياف التي تمنح جلدك قوة ومرونة.

3- خطوط داكنة حول الشفاه:

يعمل دخان التبغ على ظهور خطوط داكنة حول الشفاه، ويمكنك التخلص منها من خلال استخدام الماسكات الطبيعية مثل السكر البني والليمون والعسل.

4- ظهور بقع صفراء في اليدين:

من المتعارف عليه أن دخان السجائر يسبب علامات صفراء على اليدين تحديدًا الأصابع، وكذلك الأسنان من خلال مادة الصبغ الناتجة عن حرق التبغ المتواجد في السجائر، وستتلاشى العلامات بالتدريج في حالة امتناعك عن التدخين.

5- ظهور تجاعيد حول منطقة العين:

يعمل الدخان على ظهور التجاعيد حول منطقة العين، ليبدو مظهرك أكبر من عمرك، وفي بعض الحالات تسبب مشكلات على الشبكية، وللتخلص منها لابد من إجراء عملية جراحية.

6- الصدفية:

تشير الأبحاث إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالصدفية أو ما يطلق عليها بقشرة السمك، والتي تظهر عادة في الركبتين أو الكوع، وفي فروة الرأس، وتكون لونها بيضاء أو حمراء على حسب شدتها ونوعها.