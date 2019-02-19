مجدي يوسف: تنفيذ وتسليم معظم وحدات أكتوبر الجديدة

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:57 مساءً - قال مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن المدينة تضم 3 مشروعات إسكان اجتماعي كبرى، تشمل حوالي 74500 وحدة وتنقسم إلى منطقة الـ800 فدان وتم تنفيذ 40 ألف وحدة إسكان اجتماعي بها جاري تسليم قطاع “أ” و”ب” للمستفيدين حاليا.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الموقع الثاني بالمدينة بمنطقة ابني بيتك 6 ويضم 4500 وحدة تم الانتهاء تماما من التنفيذ وجاري تسليمها أيضا للمستفيدين.

وأشار يوسف أن المرحلة الثالثة تضم 30ألف وحدة غرب المطار بـ6 أكتوبر الجديدة بدأ التنفيذ بها منذ حوالي شهرين وسيتم الانتهاء من تنفيذ العمارات خلال عام ونصف تقريبا، مؤكدا ان الأعمال هناك تجري على قدم وساق وجهاز المدينة يتابع الأعمال بشكل لحظي.