مدرب “بيرو” يحضر مباراة بيراميدز والجونة

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:57 مساءً - حرص الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، المدير الفني لمنتخب بيرو، على زيارة معسكر الفريق الحالي في الجونة، استعدادا لمواجهة فريقه بعد قليل بالدوري الممتاز.

وجمعت جلسة ريكاردو ومواطنه الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، للاستفسار عن مستوى وأداء البيروفي كريستيان بينافينتي لاعب الفريق.

ومن المنتظر أن يتابع ريكاردو لقاء بيراميدز والجونة لمتابعة اللاعب وتحديد موقفه من الانضمام لمنتخب بيرو من عدمه خلال المرحلة المقبلة.

ويلتقي فريقا بيراميدز والجونة والمقرر لها في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الممتاز.