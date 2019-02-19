كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:57 مساءً - حرص الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، المدير الفني لمنتخب بيرو، على زيارة معسكر الفريق الحالي في الجونة، استعدادا لمواجهة فريقه بعد قليل بالدوري الممتاز.
وجمعت جلسة ريكاردو ومواطنه الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، للاستفسار عن مستوى وأداء البيروفي كريستيان بينافينتي لاعب الفريق.
ومن المنتظر أن يتابع ريكاردو لقاء بيراميدز والجونة لمتابعة اللاعب وتحديد موقفه من الانضمام لمنتخب بيرو من عدمه خلال المرحلة المقبلة.
ويلتقي فريقا بيراميدز والجونة والمقرر لها في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب “بيرو” يحضر مباراة بيراميدز والجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.