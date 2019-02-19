الأهلي يجتمع غدًا الخميس لمناقشة تعديلات جدول الدوري ومباريات الكأس

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:57 مساءً - يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إجتماعًا ظهر بعد غدٍ الخميس بمقر النادي بالجزيرة. وذلك لمناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس وإتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة.

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