بالتفاصيل.. التعليم تعلن عن مسابقة جديدة للمعلمين يوليو المقبل

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:57 مساءً - كشفت أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لسد العجز في المعلمين والبالغ عددهم 68 ألف معلم خلال يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه من الصعب سد عجز المدرسين مرة واحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، إن مسابقة يوليو ستكون عقوداً مؤقتة على غرار المسابقة الجارية حالياً، والتي سيتم الاستعانة خلالها بمعلمين بعقود مؤقتة لمدة 3 أشهر، وسيتم إجراء اختبارات للمتقدمين في 23 فبراير الجاري.

وأوضحت أنه ربما يكون هناك مجال للتعيين في المسابقة المزمع إجراؤها في يوليو: “لو نفس الأشخاص في مسابقة فبراير تقدموا في المسابقة سيكون لهم أولوية”.

كان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، قد قال أمس الإثنين، إن مسابقة التعاقد المؤقت التي تجريها الوزارة حاليا، بمثابة تجربة لحصر العجز بالمدارس بشكل حقيقي، حتى لا تتحمل موازنة الدولة أعباء إجراء مسابقة للتعيين لا تحل أزمة العجز بالمدارس.

وتابع بأنه عقب انتهاء مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، تجري الوزارة مسحا جديدا للتحقق من حل مشكلة العجز، ثم تعلن عن مسابقة التعيينات في يونيو أو يوليو المقبلين.

وأكد عمر أن العقود المؤقتة غير قابلة للتجديد وغير قابلة للتثبيت، ولكن جميع المتعاقدين مع الوزارة سيكون لهم وزن نسبي في مسابقة التعيينات التي تجرى في يوليو.