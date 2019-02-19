ربة منزل ولديها ابنتين.. من هي "حاملة الأكياس" في "انفجار الدرب الأحمر"؟

تعاطف كبير صاحب انتشار مقطع فيديو، لسيدة تحمل أكياس بين يديها، خلال سيرها بجوار الإهاربي مفجر نفسه في حي "الدرب الأحمر" مساء أمس.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن "حاملة الأكياس" في "الدرب الأحمر"، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

1- سيدة أربعينية، تدعى "حلاوتهم زينهم".

2- من مواليد محافظة الغربية.

3- انتقلت إلى محافظة القاهرة، لتسكن في حي "الكحكين" عند زواجها من رجل يُدعى عادل الشيمي عام 1995.

4- لديها بنتين، إحداهن عمرها 21 عامًا، والأخرى لم تتجاوز الـ8 سنوات.

5- كانت تعمل في مصانع "حياكة" بالغربية، وصارت ربة منزل منذ زوجها، وانتقالها إلى القاهرة.

6- تواجدت في موقع الحادث خلال شرائها أطعمة لأسرتها وجارتها.

7- نقلت إلى مستشفى الحسين الجامعي عقب الحادث.

8- تضمن التقرير الطبي الصادر من المستشفى، الخاص بالسيدة، إصابتها بجرح غائر بالفخد الأيمن، وشرخ في عظام القدم اليمنى.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً، مساء أمس، أعلنت فيه تفاصيل الحادث الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

وذكرت الوزارة في البيان: "في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري في الدرب الأحمر، إذ حاصرته قوات الأمن وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام".

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