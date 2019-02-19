"يقاوم الزهايمر والخرف".. تعرف على فوائد الثوم

أثبت العلم الحديث فاعلية الثوم في علاج الكثير من الأمراض، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد منها تخفيض ضغط الدم وارتخاء عضلات الأوعية الدموية وتخفيض نسبة الدهون في الدم، وبحسب ما ذكره موقع "Authority Nutrition".

- تناول 2.5 جرام من الثوم يومياً يقلل أيام الإصابة بنزلة البرد بنسبة 61%.

- الثوم يخفض ضغط الدم المرتفع.

- الثوم يقلل مستوى الكوليسترول الضار، ويساعد على الوقاية من أمراض القلب والجلطة.

- يحتوي الثوم على مضادات للأكسدة يعتقد أنها تحمي من الزهايمر والخرف.

- يحسّن الثوم من الأداء البدني للرياضيين.

- ينقي الثوم الجسم من السموم.

- تناول جرامين من الثوم يومياً يحسن صحة العظام، ويحميها من الهشاشة بعد سن اليأس.

- يحتوي الثوم على عناصر تحارب الالتهابات وتقاوم السرطان.

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