بالصور| نانسى عجرم: "الرضاعة الطبيعية من أجمل التجارب في حياتي"

اعتادت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مشاركة جمهورها في تفاصيل حياتها وكأنهم جزء من عائلتها، وقد أعلنت منذ أيام خبر ولادتها بابنتها الثالثة "ليا".

ونشرت نانسي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها مع ابنتها "ليا"، أثناء قيامها بإرضاعها، وكأنها تعيشها لأول مرة.

وعلقت نانسي على الصورة قائلةً:"الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي، بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع "لِيا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والاهتمام، ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به".

يذكر أن نانسي ، وجهت رسالة لزوجها ووالد بناتها الثلاثة، في الساعات الأخيرة من عيد الحب، بإهدائه جزء من أغنيتها «أنت الحياة».

وكتبت نانسي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «إنت الحياة كلها، أجمل سنين عشتها، مش عايزة غيرك ليا أنا من وسط كل الناس».

وكانت نانسي حققت رقما قياسيا جديدا يضاف إلى مسيرتها الفنية الناجحة وذلك بأجدد أعمالها فيديو كليب أغنية «الحب زي الوتر» من ألبوم «حاسة بيك» حيث شارف عدد مشاهديه على النصف مليون في أقل من 24 ساعة وتحديداً 442 ألفا.

​