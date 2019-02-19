وفاة المُدير الإبداعي لشانيل "كارل لاغرفيلد" في فرنسا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مُنذ دقائق قليلة، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية خبر وفاة المُدير الإبداعي لدار أزياء شانيل العريقة، كارل لاغرفيلد، عن عُمرٍ ناهز الـ 85 عاماً في فرنسا، ولم يتم معرفة أسباب الوفاة حتّى الآن.

لوحظ في مواسم عروض الأزياء السّابقة لشانيل أنّ كارل كان هزيلًا وضعيفًا، لدرجة أنّه في نهاية آخر عرض أزياء، لم يخرج لتحية الجُمهور كما يفعل مُصممو الأزياء عادةً، بل حلّت مكانه مُساعدته "فيرجيني فيارد"، وعلّق الفريق الإعلامي لشانيل على هذه الحادثة، بأنّ لاغرفيلد كان مُتعبًا.

وليس ذلك فحسب، ففي شهر نوفمبر من العام الماضي، صدمت صور كارل الجماهير عندما كان يحضر أحدث المُناسبات المُتعلّقة بالموضة، وذلك لأنّه فقد عددًا من أسنانه، إلى جانب ظهورها في حالةٍ سيئة.