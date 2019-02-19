احذر تناول الشاي بعد الأكل مباشرة.. إليك التوقيت الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– مصطفى عريشة

تناول الشاي عقب الانتهاء من الطعام مباشرة وبعد الوجبات، من العادات الشائعة لدى كثيرين، لكن هذا يؤثر بالسلب على صحة الجسم والعناصر الغذائية المكتسبة.. فما هي ومتى نشرب الشاي بعد تناول الطعام؟

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