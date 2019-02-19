نبيلة مكرم: "أنا من أسرة متوسطة.. وعملي لم يفصلني عن أولادي"

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج: "أنا من أسرة متوسطة الحال، نشأتي وتعليمي والرياضة في بدايتي قد أثرت في بشدة"، وأضافت أن الدبلوماسية ليست مهنة بقدر ما هي صفة.

وتابعت: "عملي في السلك الدبلوماسي وتمثيل مصر في الخارج، يجعلنا أكثر انتماء لبلدنا، حيث أننا نمثل وجهة مصر في الخارج، والسيدة الدبلوماسية في الخارج أصعب على المرأة من الرجل، وذلك لأنها إمرأة شرقية، والتزامتها الأسرية تجاه الزوج والأبناء".

وأضافت "مكرم" في لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان ورحمة خالد وأية الغرياني مقدما برنامج "8 الصبح"، على قناة "dmc"، إن المرأة العاملة ناجحة في التوازن بين عملها الخارجي والتزامتها تجاه أسراتها، وأن العاطفة الموجودة لدى المرأة تساعدها على العطاء أكثر في عملها في مهنتها أو عملها داخل منزلها.

وتابعت: "عملي داخل مصر لم يجعلني أنفصل عن أبنائي الثلاثة حيث أن الثلاثة كانوا يسافرون معي، وكنت أعمل على استيعاب التغيرات الدائمة في حياتهم فيما يتعلق بتغير المدارس وتغير المدرسين وتغير الأصدقاء، وأنهم يستطيعون الاندماج في كل مجتمع عملت فيه بثقافات مختلفة، أما زوجي فلأنه يمارس عمله الخاص فكان من السهل أن يتردد علينا باستمرار".

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