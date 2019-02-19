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لفتت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الأنظار، خلال مشاركتها بـ4 فقرات غنائية، ببرنامج "ديو المشاهير"، المذاع مساء أمس على قناة "إم تي في".
وظهرت "الزغبي" بـ4 إطلالات مختلفة، تتضمن، فستان طويل لامع، متعدد الألوان، والذي تميز بأنه مكشوف، وفستان "أوف شولدر" ذهبي لامع، فضلا عن "هوت شورت" قرمزي اللون، بالإضافة إلى سترة لامعة، وأخيرا فستان أسود شفاف، مزود ببطانة تشبه فستان رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.
وتفاعل نشطاء موقع "إنستجرام"، مع المواد المصورة التي نشرتها الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي، والتي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات، خلال الساعات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بـ"هوت شورت وفستان رانيا يوسف".. نوال الزغبي بـ4 إطلالات في "ديو المشاهير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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