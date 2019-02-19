بالصور| مي حلمي عن أغنية "ناسيني ليه": "ورانا حلاوة إسكندرية"

أعربت الإعلامية مي حلمي، عن إعجابها بالفيديو كليب الأخير للفنان تامر حسني بعنوان "ناسيني ليه"، الذي صُور في محافظة الإسكندرية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "حلمي": "بغض النظر عن حلاوة الكليب .. ورانا حلاوة إسكندرية أكتر ما هي حلوة"، مرفقة صورة تجمع تامر حسني ببطلة الكليب الفنانة السعودية آسيل عمران، في إحدى شواطيء الإسكندرية".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات، خلال الساعات الماضية.

محافظة الإسكندرية هي موطن الفنان الشاب محمد رشاد، الذي انفصلت عنه مي حلمي قبل ساعات من حفل الزفاف، بس خلاف "عائلي"، وتحرص الإعلامية على الحديث باستمرار عن حبها لتلك المحافظة.

فيديو كليب "ناسيني ليه"، حقق المليون ونصف مشاهدة، على القناة الرسمية للفنان تامر حسني، خلال 24 ساعة من طرحه.

​