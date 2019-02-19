دراسة أمريكية: الأطعمة السائلة تساعد في إنقاص الوزن وحماية مرضى السكري

أوضحت دراسة أمريكية أجريت في جامعة جلاسكو البريطانية، أن هناك بعض الأطعمة السائلة التي تساعد في إنقاص الوزن والحفاظ على نسبة السكر لمرضى السكري.

وبحسب الدراسة التي أجريت مؤخراً، وقد خضع 277 شخصاً يعانون من البدانة المفرطة للدراسة، حيث طُلب منهم الخضوع لنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يتكون من الأطعمة السائلة والشوربات الخفيفة لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد القائمين على الدراسة كما نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد المشاركون بالدراسة قدراً ملحوظاً من وزنهم خلال فترة خضوعهم للنظام الغذائي.

وبعد عام من فقدانهم الوزن، لم تظهر أية علامات على زيادة الوزن لديهم، الأمر الذي يمثل دليلاً واضحاً بأن فقدان الوزن السريع أكثر ديمومة من فقدان الوزن البطيء.

وتوفر هذه الدراسة الحديثة فرصة لعلاج السمنة والحد من احتمالات الإصابة بداء السكرى من النوع 2، ويهدف هذا النظام إلى فقدان مزيد من الوزن في وقتًا قليلًا.

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